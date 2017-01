Sie haben Rücken- oder Nackenschmerzen? Eine allgemeine Verspannung? Ihre Schmerzen haben ihren Ursprung in einer eher miserablen Körperhaltung? Warum lassen Sie sich nicht einfach in einen Sack einschnüren? Der neue Gesundheitstrend Otonamaki setzt genau hier an. Ihren namentlichen und methodischen Ursprung hat die therapeutisch gemeinte Vorgehensweise im Ohinamaki, dem japanischen …